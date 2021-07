22 Minuti, tratto da una storia vera il film in onda su 20 (Di martedì 6 luglio 2021) Cosa sapere su : curiosità sulla pellicola, cosa avvenne davvero. (screenshot video)Il film 22 Minuti, che va in onda questa sera 6 luglio sul canale 20 di Mediaset, è una produzione russa del 2014. Il film è diretto da Vasily Serikov e ha come soggetto il recupero di una nave russa sequestrata dai pirati. Basato su eventi reali del 5 maggio 2010, quando i marines del BCP “Marshal Shaposhnikov” rilasciarono la petroliera russa “Moscow University”, sequestrata nelle acque del Golfo di Aden, è una spy story che lascia col fiato sospeso. Ti potrebbe interessare anche questo articolo-> Stasera in TV 6 ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 luglio 2021) Cosa sapere su : curiosità sulla pellicola, cosa avvenne davvero. (screenshot video)Il22, che va inquesta sera 6 luglio sul canale 20 di Mediaset, è una produzione russa del 2014. Ilè diretto da Vasily Serikov e ha come soggetto il recupero di una nave russa sequestrata dai pirati. Basato su eventi reali del 5 maggio 2010, quando i marines del BCP “Marshal Shaposhnikov” rilasciarono la petroliera russa “Moscow University”, sequestrata nelle acque del Golfo di Aden, è una spy story che lascia col fiato sospeso. Ti potrebbe interessare anche questo articolo-> Stasera in TV 6 ...

