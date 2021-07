15 nuovi profumi estivi per lasciare il segno

Leggi su gqitalia

(Di martedì 6 luglio 2021) Isono super fresh. Con sentori di agrumi e di accordi salini, freschi come un tuffo nel blu. Oppure più delicati, con muschi e aldeidi, che portano alla mente la sensazione della pelle a contatto con le lenzuola pulite. L'ultimo esempio è la limited edition di Blanch, uno dei bestseller di casa Byredo, in una veste total white, che può essere tradotta come un'espressione di intimità molto personale. Ma per chi ama la vitamina D e quella sensazione di salsedine sulla pelle, numerose sono le novità, da A'mmare di Carthusia a Ilio di diptyque. Il bergamotto impazza, dalla limited edition elitaria di Acqua di Parma Blu Mediterraneo Bergamotto ...