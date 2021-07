Zielinski possibile partente? Lo vogliono in Premier League

(Di lunedì 5 luglio 2021) Gli Europei 2020 di calcio sono ormai agli sgoccioli, l’Italia guidata dal CT Roberto Mancini domani sera, 6 luglio, sfiderà la Spagna in semifinale. Fino ad oggi il calciomercato estivo è rimasto un po’ da parte, ma adesso che terminerà il torneo, entrerà nel vivo e viaggerà a pieno regime di trattative. Per quanto riguarda il mercato del Napoli, sappiamo benissimo che il nuovo mister Luciano Spalletti non ha preteso nuovi innesti, né ha intenzione di cedere nessun calciatore, ma purtroppo le casse del club del presidente Aurelio De Laurentiis hanno bisogno di introiti monetari e quindi, di fronte ad offerte irrinunciabili, ADL sarà costretto ad accettare e vendere. Ormai da tempo si ...

A lungo si è parlato di unacessione di Fabian Ruiz, ma oggi Repubblica fa il nome di un'altra potenziale cessione: a sopresa, quella di Piotr. Calciomercato Napoli: Zilinski ...Nel finale, precisamente nel recupero al 45'+1 , impegna Olsen alla parata in corner. Fino a questo momento il direttore di gara, l'inglese M. Oliver, ha ammonito Danielson tra le file ..."Negli Europei invece è ancora in corsa Fabian (altro azzurro che ha parecchi estimatori) e si è disimpegnato tra luci e ombre Piotr Zielinski, entrato prepotentemente nel mirin ...Uno degli obiettivi del Napoli per la nuova stagione di calciomercato è chiaro: per Aurelio De Laurentiis necessaria è una riduzione drastica del monte Uno degli obiettivi del Napoli per la nuova stag ...