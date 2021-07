Zan: “Voto segreto in Aula? Fake news, non lo chiederemo mai. I partiti si assumano la responsabilità delle loro scelte” – Video (Di lunedì 5 luglio 2021) “Circola la notizia che il Pd vorrebbe chiedere il Voto segreto in Aula. Si tratta di una Fake news, non lo chiederemo mai. I partiti devono assumersi la responsabilità delle loro scelte”. Sono le parole di Alessandro Zan, del Partito democratico, primo firmatario del disegno di legge contro l’omotransfobia, sul quale domani è previsto il Voto in Senato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) “Circola la notizia che il Pd vorrebbe chiedere ilin. Si tratta di una, non lomai. Idevono assumersi la”. Sono le parole di Alessandro Zan, del Partito democratico, primo firmatario del disegno di legge contro l’omotransfobia, sul quale domani è previsto ilin Senato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

davidefaraone : Italia Viva ha votato sempre per mettere all’ordine del giorno dell’aula il ddl Zan. Lo farà anche domani in Senato… - La7tv : #omnibus Il commento di Giuseppe Provenzano sulla proposta di Matteo #Renzi sul #ddlZan: 'Mancherebbero i voti al S… - Ettore_Rosato : Qualche considerazione sul DDL Zan alla prova del voto in Senato. Oggi a #rainews24 - Agricolturabio1 : RT @davidefaraone: Italia Viva ha votato sempre per mettere all’ordine del giorno dell’aula il ddl Zan. Lo farà anche domani in Senato. Il… - ritafrediani : RT @VicenzaPiu_com: #DdlZan omobitransfobia, @ZanAlessandro : “no a voto segreto, la maggioranza c’è ma #Salvini sta usando #Renzi per svu… -