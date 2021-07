Zaia e Decaro restano gli amministratori più popolari in Italia. In coda alla classifica dei sindaci Orlando, de Magistris e Pogliese (Di lunedì 5 luglio 2021) Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano, anche nel 2021 (qui la classifica del 2020), gli amministratori dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Regione Veneto e con il 65% per il sindaco di Bari (nella foto), nella rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Dietro di loro, però, dodici mesi dopo, il quadro dei leader più popolari risulta in forte movimento. Tra i governatori si segnala lo scatto di Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, Pd) che, con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) Lucae Antoniosi confermano, anche nel 2021 (qui ladel 2020), glidal più elevato indice di gradimento in, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Regione Veneto e con il 65% per il sindaco di Bari (nella foto), nella rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Dietro di loro, però, dodici mesi dopo, il quadro dei leader piùrisulta in forte movimento. Tra i governatori si segnala lo scatto di Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, Pd) che, con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% e ...

