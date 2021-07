‘Yoga’: il male di vivere secondo Emmanuel Carrère in un romanzo che non parla, per fortuna, di yoga (Di lunedì 5 luglio 2021) Avrebbe dovuto intitolarlo Tai chi, ma si sa, lo yoga attira molto di più, è più famoso. L’idea di Carrère, in effetti, era proprio quella di scrivere un libro sullo yoga, anzi, “un libro arguto e accattivante sullo yoga”, che si sarebbe dovuto intitolare “L’espirazione”. Perché questa scelta? Perché Carrère pratica da trent’anni, tra alti e bassi, nonostante lui stesso si definisca un “meditante della domenica”, e perché lo yoga vende e tira di brutto. Infatti questo libro sta vendendo molto bene, tutti ne parlano, Carrère può esserne contento, lui e il ... Leggi su 900letterario (Di lunedì 5 luglio 2021) Avrebbe dovuto intitolarlo Tai chi, ma si sa, loattira molto di più, è più famoso. L’idea di, in effetti, era proprio quella di scrivere un libro sullo, anzi, “un libro arguto e accattivante sullo”, che si sarebbe dovuto intitolare “L’espirazione”. Perché questa scelta? Perchépratica da trent’anni, tra alti e bassi, nonostante lui stesso si definisca un “meditante della domenica”, e perché lovende e tira di brutto. Infatti questo libro sta vendendo molto bene, tutti neno,può esserne contento, lui e il ...

