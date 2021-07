Yemen: Unicef, a rischio scuola per 6 milioni di bambini (Di lunedì 5 luglio 2021) Nello Yemen in guerra il numero di bambini che affrontano interruzioni nell'istruzione potrebbe arrivare a 6 milioni, rivela un Rapporto "Istruzione interrotta" dell'Unicef, secondo il quale oltre 2 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Nelloin guerra il numero diche affrontano interruzioni nell'istruzione potrebbe arrivare a 6, rivela un Rapporto "Istruzione interrotta" dell', secondo il quale oltre 2 ...

