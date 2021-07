XXXII° Musicultura Festival su Rai2: ecco quando andrà in onda (Di lunedì 5 luglio 2021) Il 6 luglio dalle 23.30 lo spettacolo condotto da Veronica Maya ed Ernico Ruggeri. Tra gli ospiti Irene Grandi, Subsonica, Ermal Meta, Ron, La Rappresentante Di Lista Uno speciale dedicato alla XXXII edizione di Musicultura Festival andrà in onda su Rai2 il 6 luglio alle 23.30. A condurre lo spettacolo dal vivo, dalla suggestiva arena neoclassica simbolo delle Marche, lo Sferisterio di Macerata, saranno Veronica Maya e, per il terzo anno consecutivo, Enrico Ruggeri. Sul palco vedremo esibirsi live Irene Grandi, Subsonica, Ermal Meta, Ron, La Rappresentante di Lista, Michele D’Andrea, Gianmaria Coccoluto, ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 luglio 2021) Il 6 luglio dalle 23.30 lo spettacolo condotto da Veronica Maya ed Ernico Ruggeri. Tra gli ospiti Irene Grandi, Subsonica, Ermal Meta, Ron, La Rappresentante Di Lista Uno speciale dedicato alla XXXII edizione diinsuil 6 luglio alle 23.30. A condurre lo spettacolo dal vivo, dalla suggestiva arena neoclassica simbolo delle Marche, lo Sferisterio di Macerata, saranno Veronica Maya e, per il terzo anno consecutivo, Enrico Ruggeri. Sul palco vedremo esibirsi live Irene Grandi, Subsonica, Ermal Meta, Ron, La Rappresentante di Lista, Michele D’Andrea, Gianmaria Coccoluto, ...

