Xiaomi ha un nuovo brevetto che devasterà Samsung | Apple e gli altri produttori

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 5 luglio 2021) In Europa e nei Paesi Bassi, gli smartphonestanno diventando sempre più popolari. Ormai un dato di fatto. La multinazionale cinese che opera nel campo dell’elettronica di consumo, fondata in Cina nel 2010 da Lei Jun e con sede a Pechino, ha colto al volo l’occasione, capitalizzando al massimo dalla crisi Huawei (e dalle forti restrizioni americane) e raggiunge un maggior numero di consumatori grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo., quattro nuovi smartphone in un solo(Adobe Stock)ha aumentato la produzione dei suoi smartphone, rilasciando annualmente un numero maggiore di modelli, sia ...