Volley femminile, Davide Mazzanti spiega le convocazioni per le Olimpiadi: “4 centrali, più soluzioni tattiche” (Di lunedì 5 luglio 2021) Davide Mazzanti ha fatto le sue scelte e ha comunicato la lista delle 12 azzurre che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il CT della Nazionale Italiana di Volley femminile ha operato la sua ultima decisione tagliando la schiacciatrice Alessia Gennari e portando quattro centrali ai Giochi, una in più rispetto alle sue intenzioni comunicate un paio di mesi fa. La squadra punterà tantissimo sull’opposto Paola Egonu, mentre la capitana sarà Miriam Sylla. Il tecnico ha commentato le sue decisioni attraverso la Fipav: “Per le Olimpiadi di Tokyo ho scelto di portare 4 ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021)ha fatto le sue scelte e ha comunicato la lista delle 12 azzurre che parteciperanno alledi Tokyo 2021. Il CT della Nazionale Italiana diha operato la sua ultima decisione tagliando la schiacciatrice Alessia Gennari e portando quattroai Giochi, una in più rispetto alle sue intenzioni comunicate un paio di mesi fa. La squadra punterà tantissimo sull’opposto Paola Egonu, mentre la capitana sarà Miriam Sylla. Il tecnico ha commentato le sue decisioni attraverso la Fipav: “Per ledi Tokyo ho scelto di portare 4 ...

Advertising

zazoomblog : Volley femminile Davide Mazzanti spiega le convocazioni per le Olimpiadi: “4 centrali più soluzioni tattiche” -… - sportface2016 : #Tokyo2020, questo l'elenco dei convocati per la spedizione maschile e femminile del volley azzurro. Ottimisti… - radiolaquila1 : Volley: vittoria Coppa Italia serie D femminile, le congratulazioni del sinda... - mdimagritt : Pallavolo, pallacanestro, beach volley, tennis e soprattutto sci sono sport in cui al maschile è ormai 75% potenza… - FipavTreUno : Le iscrizioni alla tappa di Coppa -