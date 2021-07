Vodafone Special: Tutte le promo a partire da 7 € (Di lunedì 5 luglio 2021) Tornare in Vodafone non è mai stato così conveniente con le Vodafone Special. Per te minuti, messaggi e giga a partire da 7 euro. Proprio in questi ultimi giorni, alcuni ex clienti Vodafone stanno ricevendo un messaggio con le offerte Vodafone winback, ossia che propongono la possibilità di poter richiedere le Vodafone Special 100 Digital Edition a 9,99 € al mese o Vodafone Special 50 Digital Edition a 7 € al mese. Lanciando questa campagna promozionale, il gestore vuole anche far conoscere il servizio ... Leggi su promotelefoniche (Di lunedì 5 luglio 2021) Tornare innon è mai stato così conveniente con le. Per te minuti, messaggi e giga ada 7 euro. Proprio in questi ultimi giorni, alcuni ex clientistanno ricevendo un messaggio con le offertewinback, ossia che propongono la possibilità di poter richiedere le100 Digital Edition a 9,99 € al mese o50 Digital Edition a 7 € al mese. Lanciando questa campagnazionale, il gestore vuole anche far conoscere il servizio ...

