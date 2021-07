Vittorio Feltri si iscrive a Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni: "Sarà capolista a Milano" (Di lunedì 5 luglio 2021) Feltri "rappresenta tanto per la storia del giornalismo Italiano e per le menti libere di questo Paese. Lui è la dimostrazione che si può fare strada quando si ha coraggio", dice la leader di FdI Leggi su rainews (Di lunedì 5 luglio 2021)"rappresenta tanto per la storia del giornalismono e per le menti libere di questo Paese. Lui è la dimostrazione che si può fare strada quando si ha coraggio", dice la leader di FdI

Advertising

LegaSalvini : ?? VITTORIO FELTRI UMILIA LETTA - fattoquotidiano : “Salario minimo? Non mi interessa. Io perseguo il salario massimo e qualche volta ci riesco”. Parola di Vittorio Fe… - MattiaGallo17 : RT @Open_gol: Per la prima volta in vita sua a 78 anni, il fondatore di Libero ha deciso di scendere in campo: sarà capolista per Fratelli… - leggoit : Sindaco Milano, Meloni: «Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia» - FraLauricella : RT @HuffPostItalia: Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia alle comunali di Milano -