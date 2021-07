Vittorio Feltri sarà capolista di Fratelli d' Italia a Milano 

(Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Milano, 5 lug. -si iscrive ad'. Lo ha annunciato la leader del partito Giorgia Meloni, al termine della presentazione del suo libro, moderata dallo stesso direttore editoriale di 'Libero'. “Sono estremamente fiera di annunciare che il direttoreha deciso di iscriversi a FdI ma anche e soprattutto che lo abbiamo convinto, con facilità, a guidare la lista di FdI alle prossime elezioni amministrative”, ha affermato Meloni., ha concluso, “rappresenta tanto per la storia del giornalismono e per le menti libere di ...

Advertising

fattoquotidiano : “Salario minimo? Non mi interessa. Io perseguo il salario massimo e qualche volta ci riesco”. Parola di Vittorio Fe… - LegaSalvini : ?? VITTORIO FELTRI UMILIA LETTA - MediasetTgcom24 : Milano, Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia alle amministrative #Milano - raff_flow : RT @MilkoSichinolfi: Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia al Comune di Milano. Per loro sarà semplicemente Littorio... #l… - falce_e : RT @AntifaDavide: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Vittorio Feltri scende il politica, sarà candidato a Milano con Fratelli d’Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Feltri

Il Fatto Quotidiano

'Sono estremamente fiera di annunciare, non solo che il direttoreha deciso di iscriversi a Fratelli d'Italia, ma l'abbiamo anche convinto con facilità a guidare la nostra lista per ...Read More Newscon Fratelli d'Italia: Meloni, 'Sarà capolista a Milano' 5 Luglio 2021 "Sono estremamente fiera di annunciare che il direttoreha deciso di iscriversi a ...05 luglio, 20:12 Italia Milano, Meloni: "Vittorio Feltri guidera' la lista di Fdi alle Amministrative" La leader del partito alla presentazione del suo libro a Palazzo Reale. "Con ...Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni amministrative di Milano. Lo ha annunciato la stessa numero uno del partito, Giorgia Meloni, nel corso ...