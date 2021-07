Vittorio Feltri entra in Fratelli d’Italia | candidato alle Comunali di Milano per Giorgia Meloni

(Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo il turbolento addio alla direzione del quotidiano Libero,, 78 anni, per la prima volta nella sua vita saràin un’elezione. Il giornalista guiderà la lista diprossime elezioni amministrative di. Ad annunciarlo è stata la stessa leader di Fdi,, a margine della presentazione del suo libro Io sono, le mie radici, le mie idee a Palazzo Reale.si è detta «estremamente fiera di annunciare, non solo che il direttore ...

