Violenze in carcere | il gip | “Una costante nel rapporto tra detenuti e indagati” I garanti | “La procura ha immagini più raccapriccianti”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Quante volte è successo? Con tutta probabilità la violenza nelcasertano di Santa Maria Capua Vetere non fu “un mero incidente di percorso”, ma “unaneltra glie i”. La riflessione è del giudice per le indagini preliminari, Sergio Enea, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare con la quale, lo scorso 28 giugno, ha disposto arresti in, ai domiciliari, obblighi di dimora e provvedimenti di interdizione nei confronti di 52 persone, tra agenti della Polizia Penitenziaria, comandanti e funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria. Il ...