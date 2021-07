Violenza nelle carceri: il monito dell'Ue "Inaccettabile, garantire la sicurezza" (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - "La gestione delle carceri è di competenza nazionale e la Commissione si aspetta un'indagine indipendente e approfondita da parte delle autorità italiane competenti". Lo afferma un portavoce della Commissione europea in merito alle immagini della primavera del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere che immortalano gli agenti della polizia penitenziaria maltrattare i detenuti. La Commissione europea "non può commentare" quanto avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere perché il materiale pubblicato negli ultimi giorni "è oggetto di un'indagine nazionale", ma "non c'è ... Leggi su agi (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - "La gestioneè di competenza nazionale e la Commissione si aspetta un'indagine indipendente e approfondita da partee autorità italiane competenti". Lo afferma un portavocea Commissione europea in merito alle immaginia primavera del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere che immortalano gli agentia polizia penitenziaria maltrattare i detenuti. La Commissione europea "non può commentare" quanto avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere perché il materiale pubblicato negli ultimi giorni "è oggetto di un'indagine nazionale", ma "non c'è ...

