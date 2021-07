Villa Ada | lo schiaffo emotivo e coinvolgente dei Ministri

(Di lunedì 5 luglio 2021) Lunedì 5 luglio tornano aAda icon la loro ultima uscita discografica Cronaca nera e musica leggera e tutta la forza che la loro musica ha sempre regalato, uno. Il nuovo ep è il tentativo di fare ordine tra le voci che arrivano da dentro, dalla parte più profonda e vera dell’io, e quelle che invece, da fuori assillano, stordiscono e deprimono. Il risultato è una spinta, un respiro prima di spiccare un salto. Perché le loro canzoni, in realtà, non riescono mai a fare ordine, ma sanno come farci reagire, come un pugno nello stomaco o come un’esortazione al ...

Ultime Notizie dalla rete : Villa Ada

...contributo all'evento importanti personalità del mondo della cultura e dell'arte come Roberto,... Giuseppe La Bruna, già direttore della storica Accademia di Belle Arti di Venezia,Urbani, già ...... stile e senso critico nel nuovo ep Cronaca nera e musica leggera , in arrivo lunedì per la prima volta a Roma in versione live sul palco di "Incontra il mondo". "Un palco che conosciamo, ...Nel giardino all’italiana a Mogliano sono presenti decine di opere d’arte realizzate in ferro: ci sono anche delle camere per un’accoglienza a 5 stelle ...Proseguono gli appuntamenti musicali della XXVII edizione di Villa Ada Roma Incontra il Mondo, realizzata da D’Ada Srl in collaborazione con Arci Roma. Nella settimana dal 5 all’11 luglio si alternano ...