VIDEO Raffaella Carrà, addio alla regina della tv: vita, successi e quell’ombelico (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaella Carrà è morta all’età di 78 anni. Attrice, showgirl e conduttrice televisiva nota anche a livello internazionale per i suoi brani Leggi su mediagol (Di lunedì 5 luglio 2021)è morta all’età di 78 anni. Attrice, showgirl e conduttrice televisiva nota anche a livello internazionale per i suoi brani

Advertising

Raiofficialnews : “Ciao Raffaella”. I momenti più emozionanti della carriera di Raffaella Carrà, nell’omaggio di #RaiPlay ??… - _GigiDAlessio_ : Ho letto la notizia e non potevo crederci... Ciao Raffaella, icona senza tempo. Voglio ricordarti così, mentre can… - BiagioAntonacci : Ciao Raffaella, avevo scritto questa canzone per te, sei stata la prima star a darmi fiducia come autore…… a tutti… - MaryErienne1983 : RT @Cinguetterai: Il bumper della Rai per omaggiare Raffaella ?? Grazie davvero di tutto! #CiaoRaffa #CiaoRaffaella #RaffaellaCarra https:… - FinarMariasole : RT @Radio1Rai: ??La scomparsa di Raffaella Carrá. Nei suoi spettacoli sempre tanto entusiasmo, energia, allegria, ma anche voglia di moderni… -