Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 luglio 2021)DEL 5 LUGLIOORE 19.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA SS7 APPIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI TOR TRE PONTI NELLE DUE DIREZIONI. C’E’ ANCORA TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA, IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA CENTALE DEL LATTE E PRENESTINA. SULLA PONTINA SI RALLENTA CON CODE DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO VERSO. NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA VIA APRILIANA E APRILIA. SULLA COLOMBO CODE DA ...