Vento debole | rinviato il 420 Frecciarossa World Championships

Prima giornata di assestamento per la flotta dei 420 impegnati nel Frecciarossa World Championships, con le acque di Marina degli Aregai avare di Vento per il primo giorno di regate. Alle 17:00 il Comitato di Regata ha rimandato a casa la grande flotta dei 420 con un nulla di fatto per il primo giorno di regate del 420 Frecciarossa World Championships; il Vento è rimasto troppo debole e instabile nel corso dell'intera giornata, costringendo il comitato a rimandare a terra le barche dopo diversi tentativi di posizionare i campi di regata.

Ultime Notizie dalla rete : Vento debole 420 Worlds, 211 equipaggi agli Aregai ma l'esordio è senza vento Il vento è rimasto troppo debole e instabile nel corso dell'intera giornata, costringendo il comitato a rimandare a terra le barche dopo diversi tentativi di posizionare i campi di regata. Ben 211 ...

Santo Stefano al Mare, prima giornata di assestamento per la flotta dei 420 impegnati nel Mondiale ... il vento è rimasto troppo debole e instabile nel corso dell'intera giornata, costringendo il comitato a rimandare a terra le barche dopo diversi tentativi di posizionare i campi di regata. Ben 211 ...

