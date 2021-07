Venezia 2021 | Nasce Biennale Cinema Channel

(Di lunedì 5 luglio 2021) Da oggi in streaming i film inediti della Mostra Internazionale d'Artetografica sulla piattaforma streamingè la nuova piattaforma streaming promossa dalladiin collaborazione con MYmovies, che presenta online da oggi un'importante selezione di film acclamati, opere premiate, rivelazioni, titoli da riscoprire della Mostra Internazionale d'Artetografica degli ultimi anni, rimasti inediti in Italia....

Roma, 5 luglio- Conferme e sorprese nella classifica di sindaci e governatori, la 'Governance poll' pubblicata dal Sole 24 Ore e realizzata da Noto Sondaggi. Al vertice ...Friulie ...Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nelgli amministratori locali dal più elevato ... raggiunge quota 60% e scalza dal secondo posto Massimiliano Fedriga (FriuliGiulia, Lega), ...Nasce Biennale Cinema Channel, arrivano in streaming i film inediti della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ...Gradimento governatori: in fondo alla classifica Bardi. Per ilSole24Ore Basilicata e Molise agli ultimi posti del "governance poll 2021".