Venerato | Nome nuovo per il centrocampo del Napoli

Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto durante la trasmissione RadioGoal su RadioKissKiss, affrontando temi riguardanti il mercato e non solo. "Rapporto De Laurentiis-Giuntoli? Giuntoli ha pranzato con Spalletti ieri, si sentono tutti i giorni con De Laurentiis, sta facendo mercato tranquillamente". "Mercato? Ho un Nome nuovo, è Denis zakaria, centrocampista del Borussia M'gladbach, l'agente del giocatore è Ramadani. Ha il contratto in scadenza tra un anno, il prezzo potrebbe essere dimezzato rispetto ai 45 milioni chiesti l'anno scorso". "Maksimovic? Lui vuole rinnovare, ma dalla società non sembra esserci questo ..."

