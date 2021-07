Vasto incendio a Torvaianica: fiamme vicine agli insediamenti abusivi, alta colonna di fumo (FOTO) (Di lunedì 5 luglio 2021) Un incendio è scoppiato pochi minuti fa a Torvaianica. Ad andare a fuoco sono dei terreni tra il campo sportivo e l’isola ecologica: nell’area, come documentato dalla nostra inchiesta, sono presenti diversi insediamenti abusivi al cui interno sono presenti diverse bombole di gas. Al momento non è chiaro se le baracche siano state interessate direttamente dal rogo o meno, né se all’interno vi siano persone. Per precauzione Via Zara è stata chiusa. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale e i sanitari del 118. Il traffico è deviato nelle vie limitrofe. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021) Unè scoppiato pochi minuti fa a. Ad andare a fuoco sono dei terreni tra il campo sportivo e l’isola ecologica: nell’area, come documentato dalla nostra inchiesta, sono presenti diversial cui interno sono presenti diverse bombole di gas. Al momento non è chiaro se le baracche siano state interessate direttamente dal rogo o meno, né se all’interno vi siano persone. Per precauzione Via Zara è stata chiusa. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale e i sanitari del 118. Il traffico è deviato nelle vie limitrofe. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della ...

