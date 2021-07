Vasco Rossi illustra il concerto “virtuale”: che impressione il VIDEO! (Di lunedì 5 luglio 2021) Vasco Rossi ha condiviso sui suoi canali social, la rivisitazione del suo storico concerto di Modena del 2017. concerto virtuale “Spettacolare” Da Modena Park a Modena Nerd. Durante la fiera… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 5 luglio 2021)ha condiviso sui suoi canali social, la rivisitazione del suo storicodi Modena del 2017.“Spettacolare” Da Modena Park a Modena Nerd. Durante la fiera… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

Luka67Giori : Stadio - Tutti Contro Tutti ft. Vasco Rossi - RadioRideTheWav : (CLICK LINK TO LISTEN->) Now Playing: Vasco Rossi - C'è chi dice no - Valsusaoggi : SUSA, AL PETIT CLUB IL CONCERTO TRIBUTO A VASCO ROSSI CON IL DUO MAX & GINO - SamGibili1 : RT @GaIadhrim: Tipo vi ricordate Achille Lauro chiaramente strafatto che diceva 'utilizzate le mascherine, seguite le regole del distanziam… - dolcementecaty : RT @rockolpoprock: Vasco Rossi: il concerto di Modena Park rifatto con i Lego. GUARDA -