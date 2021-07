VARIANTE DELTA | “SINTOMATOLOGIA SCARSA | NIENTE ALLARMISMI” Il Direttore dello Spallanzani zittisce i Terroristi Pandemisti

Leggi su cityroma

(Di lunedì 5 luglio 2021) Fonte originale: articolo di Gospa News Anche se ieri, domenica 4 luglio, il Covid-19 ha fatto registrare il più basso numero di decessi (attribuiti al virus senza accertamenti autoptici come ormai di norma) è già scontro tra i cosiddetti esperti della pandemia sull’allarme per ladel Sars-Cov-2. “Se come pare la(exindiana) ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e velocemente in considerazione l’obbligo vaccinale per tutti o si rischia grosso. Il virus non è più quello che abbiamo conosciuto, è diventato molto più pericoloso”. Lo scrive in ...