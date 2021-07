Variante Delta, il ricatto è servito: “Obbligo vaccinale o serviranno nuovi lockdown” (Di lunedì 5 luglio 2021) Di fronte a una Variante Delta che fa paura e che ha fatto registrare pericolose impennate nei contagi in tutti i Paesi del mondo, a conferma di come quei vaccini pagati a peso d’oro siano tutt’altro che garanzia assoluta di protezione, ecco che ancora una volta le strade dei Paesi europei sembrano dividersi. Da un lato c’è un Regno Unito che, nonostante i comprensibili timori, cerca di spingere i cittadini a riprenere una vita vicina alla normalità, con le precauzioni del caso. Dall’altra un’Italia in cui si è tornati subito a parlare di Obbligo vaccinale e lockdown. Gli ultimi dati dell’Iss parlano di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 5 luglio 2021) Di fronte a unache fa paura e che ha fatto registrare pericolose impennate nei contagi in tutti i Paesi del mondo, a conferma di come quei vaccini pagati a peso d’oro siano tutt’altro che garanzia assoluta di protezione, ecco che ancora una volta le strade dei Paesi europei sembrano dividersi. Da un lato c’è un Regno Unito che, nonostante i comprensibili timori, cerca di spingere i cittadini a riprenere una vita vicina alla normalità, con le precauzioni del caso. Dall’altra un’Italia in cui si è tornati subito a parlare di. Gli ultimi dati dell’Iss parlano di ...

