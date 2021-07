Valentina tradita dal fidanzato Tommaso a Temptation Island: richiesto l’immediato falò di confronto (Di lunedì 5 luglio 2021) A Temptation Island la storia d’amore tra Valentina e Tommaso rischia di subire una svolta clamorosa. La possessiva gelosia del ragazzo nei confronti della fidanzata sta lasciando spazio a una nascente complicità con la single Giulia. Complicità che si trasforma presto in un’intimità più passionale e, successivamente, in una serie di baci. Immediata la decisione di Valentina, che richiede il falò di confronto. Tommaso e Valentina a Temptation Island Tommaso e Valentina, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Ala storia d’amore trarischia di subire una svolta clamorosa. La possessiva gelosia del ragazzo nei confronti della fidanzata sta lasciando spazio a una nascente complicità con la single Giulia. Complicità che si trasforma presto in un’intimità più passionale e, successivamente, in una serie di baci. Immediata la decisione di, che richiede ildi, ...

