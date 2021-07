Vaccini per i più giovani, impianti di purificazioni delle aule e potenziamento trasporti, le priorità per Sgambato (PD): “Facciamoci trovare pronti” (Di lunedì 5 luglio 2021) “Raccolgo la preoccupazione dei dirigenti scolastici e la faccio mia. Il loro grido di allarme è giustificato da dati che mettono seriamente a rischio la ripartenza dell’anno scolastico in presenza. Abbiamo ancora 200.000 docenti non vaccinati, soltanto il 2% degli alunni ha ricevuto il vaccino. Inoltre, i dati sui contagi ci dicono che uno su cinque dei contagiati è under 18. Di fronte a questi dati come pensiamo di ricominciare in presenza a settembre, considerato anche il fatto che i problemi che abbiamo lasciato a giugno, li abbiamo ancora tutti lì?”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 luglio 2021) “Raccolgo la preoccupazione dei dirigenti scolastici e la faccio mia. Il loro grido di allarme è giustificato da dati che mettono seriamente a rischio la ripartenza dell’anno scolastico in presenza. Abbiamo ancora 200.000 docenti non vaccinati, soltanto il 2% degli alunni ha ricevuto il vaccino. Inoltre, i dati sui contagi ci dicono che uno su cinque dei contagiati è under 18. Di fronte a questi dati come pensiamo di ricominciare in presenza a settembre, considerato anche il fatto che i problemi che abbiamo lasciato a giugno, li abbiamo ancora tutti lì?”. L'articolo .

