Vaccini | forniture in calo e richiami Ecco il piano per salvare l' estate

Advertising

zazoomblog : Vaccini anti-Covid: tra calo delle forniture e vacanze la campagna decelera - #Vaccini #anti-Covid: #delle… - zazoomblog : Vaccini anti-Covid: tra calo delle forniture e vacanze la campagna decelera - #Vaccini #anti-Covid: #delle - PepeElGauchito : Proprio mentre la curva epidemica ricomincia a salire vengono tagliate le forniture di vaccini. Tutto sincronizzato… - FFiamengo : RT @nuova_venezia: Il calo di forniture Pfizer e Moderna costringe il Veneto a rallentare la campagna. A luglio la media scenderà dalle att… - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Vaccini anti-Covid: tra calo delle forniture e vacanze, la campagna decelera - Sky Tg24 -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini forniture

In luglio attese 14 milioni di dosi. In frigo il 10,5% dei flaconi ma la maggior parte sono AstraZeneca e J&J di ALESSANDRO BELARDETTI'Slittano al 23 agosto iper i giovanissimi, dai 12 ai 18 anni'. Lo ha annunciato l'assessore al Welfare Letizia ...per fine luglio e inizio agosto sono saltati 'per la mancanza delle'.«Slittano al 23 agosto i vaccini per i giovanissimi, dai 12 ai 18 anni». Lo ha annunciato l’assessore al Welfare Letizia Moratti. I possibili nuovi appuntamenti sono già ...Milano - Il risultato, simbolico, di zero morti legati al coronavirus in Lombardia, purtroppo non si è ripetuto. Nel mese di agosto verranno consegnate alla Lombardia oltre un milione di dosi di vacci ...