Vaccinati over 60, Spagna (e non solo) batte Italia nel campionato europeo (Di lunedì 5 luglio 2021) Dal confronto con gli altri Paesi si evidenzia il ritardo Italiano in particolare nella fascia dei 60enni: solo la metà ha completato il ciclo vaccinale, una delle percentuali più basse tra i 27 dell’Ue Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 5 luglio 2021) Dal confronto con gli altri Paesi si evidenzia il ritardono in particolare nella fascia dei 60enni:la metà ha completato il ciclo vaccinale, una delle percentuali più basse tra i 27 dell’Ue

Advertising

fisco24_info : Vaccinati over 60, Spagna (e non solo) batte Italia nel campionato europeo: Dal confronto con gli altri Paesi si ev… - SimoBenini : Fatemi capire: 2milioni di over 60 non ancora vaccinati,ma Miozzo vorrebbe obbligare gli studenti a vaccinarsi?… - Franca17178372 : RT @LecisNazareno: Attualmente sono vaccinati con almeno 1 dose: - il 90,47% degli over 70 - l'86,94% degli over 60 - l'82,27% degli over 5… - mcallock : @D_Sangiovanni @LiutoGiusto @markorusso69 Ahimè. Si riferisce alla popolazione inglese dove tra i 25 e i 65 c'è la… - Diego_Bruno80 : RT @flayawa: Visto che la #VarianteDelta ammazza over 80 vaccinati con doppia dose di vaccino mRNA, allora la proposta del Governo è vaccin… -