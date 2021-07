Usa: nozze di platino per l'ex presidente Carter (Di lunedì 5 luglio 2021) nozze di platino per Jimmy e Rosalynn Carter. L'ex coppia presidenziale festeggerà infatti 75 anni di matrimonio il prossimo 7 luglio, le loro nozze furono celebrate nel 1946. Carter, 96 anni, è l'ex ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021)diper Jimmy e Rosalynn. L'ex coppia presidenziale festeggerà infatti 75 anni di matrimonio il prossimo 7 luglio, le lorofurono celebrate nel 1946., 96 anni, è l'ex ...

