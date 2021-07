Advertising

ladyonorato : Quanta ingenuità nelle conclusioni di questo pezzo... FB è controllato dagli stessi fondi USA che hanno la maggiora… - luigidimaio : In conferenza stampa con il Segretario di Stato USA @SecBlinken, dopo la Ministeriale della @coalition anti-Daesh.… - saponetta15 : è ufficiale. Usa, Facebook chiederà agli utenti di segnalare i post estremisti Questo avviso arriverebbe dopo che u… - JPCK72 : RT @ladyonorato: Quanta ingenuità nelle conclusioni di questo pezzo... FB è controllato dagli stessi fondi USA che hanno la maggioranza del… - russopino65 : RT @ladyonorato: Quanta ingenuità nelle conclusioni di questo pezzo... FB è controllato dagli stessi fondi USA che hanno la maggioranza del… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Facebook

TGCOM

ha cominciato a chiedere ad alcuni utenti negli Stati Uniti, in forma anonima, di indicare se un loro contatto mostra segni di estremismo. Questo avviso arriverebbe dopo che un iscritto abbia,..., respinta azione antitrust per "Mancanza di prove"/ Titolo vola in Borsa WECHAT VIETATO SCACCOLARSI E SCULACCIARSI: LA DIATRIBA NEGLINon è comunque la prima volta che WeChat introduce ...Facebook ha cominciato a chiedere ad alcuni utenti negli Stati Uniti, in forma anonima, di indicare se un loro contatto mostra segni di estremismo. Questo avviso arriverebbe dopo che un iscritto abbia ...È rapidamente diventato virale il filmato pubblicato in occasione del 4 Luglio da Mark Zuckerberg. Si tratta di un deep fake o no?