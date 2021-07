Ungheria, l'Ue prepara la lettera di infrazione per la legge anti-Lgbtq+ (Di lunedì 5 luglio 2021) Le spiegazioni di Budapest a Bruxelles non sarebbero state soddisfacenti. Salvo cambiamenti di rotta di Orban «l'apertura di una procedura di infrazione appare inevitabile». Ue: «Non resteremo a lungo senza agire» Leggi su corriere (Di lunedì 5 luglio 2021) Le spiegazioni di Budapest a Bruxelles non sarebbero state soddisfacenti. Salvo cambiamenti di rotta di Orban «l'apertura di una procedura diappare inevitabile». Ue: «Non resteremo a lungo senza agire»

Advertising

MediasetTgcom24 : Ue prepara lettera di infrazione per Ungheria per la legge anti Lgbt #lgbt - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Ungheria, l'Ue prepara la lettera di infrazione per la legge anti-Lgbtq+ - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Ue prepara lettera di infrazione per Ungheria per la legge anti Lgbt #lgbt - Siciliano741 : RT @Corriere: Ungheria, l'Ue prepara la lettera di infrazione per la legge anti-Lgbtq+ - Corriere : Ungheria, l'Ue prepara la lettera di infrazione per la legge anti-Lgbtq+ -