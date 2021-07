UNA VOCE PER PADRE PIO: MIGLIOR DATO DAL 2015 E PICCHI DI 3 MILIONI PER ALBANO E ROMINA (Di lunedì 5 luglio 2021) Una VOCE per PADRE Pio, l’evento di solidarietà condotto da Mara Venier, ha vinto la serata con 2,3 MILIONI di telespettatori e il 14%. Il momento più visto con quasi 3 MILIONI e oltre il 15% di share, cosiddetto picco della serata, si è avuto durante l’esibizione di Al Bano e ROMINA Power. Grande apprezzamento per la serata condotta dalla regina della domenica pomeriggio, eccezionalmente anche della domenica sera, con risultati che lo show non vedeva dal 2015.Vediamo insieme i PICCHI della serata Una VOCE per PADRE Pio, andata in onda ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 5 luglio 2021) UnaperPio, l’evento di solidarietà condotto da Mara Venier, ha vinto la serata con 2,3di telespettatori e il 14%. Il momento più visto con quasi 3e oltre il 15% di share, cosiddetto picco della serata, si è avuto durante l’esibizione di Al Bano ePower. Grande apprezzamento per la serata condotta dalla regina della domenica pomeriggio, eccezionalmente anche della domenica sera, con risultati che lo show non vedeva dal.Vediamo insieme idella serata UnaperPio, andata in onda ...

