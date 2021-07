Una Vita, anticipazioni autunno/inverno: Antonito lascia Lolita e parte per il Marocco (Di lunedì 5 luglio 2021) Una brutta vicenda sta per abbattersi sulla famiglia Palacios nei prossimi episodi di Una Vita. Antonito vivrà dei momenti di immenso terrore, che lo porteranno a temere per la sua stessa Vita. Tutto avrà inizio quando il marito di Lolita riceverà una missiva con un'ordine ben preciso: recarsi in Nord Africa per una missione politica. Intanto per un personaggio di Una Vita è giunto il momento di uscire di scena. anticipazioni Una Vita, una missiva per Antonito Dopo aver dato il ben servito alla sua rara malattia, che ha rischiato di ucciderla, ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 5 luglio 2021) Una brutta vicenda sta per abbattersi sulla famiglia Palacios nei prossimi episodi di Unavivrà dei momenti di immenso terrore, che lo porteranno a temere per la sua stessa. Tutto avrà inizio quando il marito diriceverà una missiva con un'ordine ben preciso: recarsi in Nord Africa per una missione politica. Intanto per un personaggio di Unaè giunto il momento di uscire di scena.Una, una missiva perDopo aver dato il ben servito alla sua rara malattia, che ha rischiato di ucciderla, ...

