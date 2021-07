Una Vita anticipazioni 7 luglio 2021 | una nuova tentazione per Felipe

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 5 luglio 2021)è da poco diventato il marito di Genoveva e, i due, sono rientrati da poco dal viaggio di nozze, ma nella puntata di Unain onda il 7, la Salmeron prenderà a servizio unacameriera di nome Laura. Quest’ultima ha messo subito gli occhi sul padrone di casa. Come ricorderete l’Alvarez Hermoso non è mai stato indifferente alle grazie femminili e in questa occasione Genoveva dovrà temere per il suo matrimonio? Ricordate che potete seguire l’episodio in diretta streaming su Mediaset Play. Il padre di Pierpaolo ...