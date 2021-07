Una Vita, anticipazioni 6 luglio: una lettera sconvolgente (Di lunedì 5 luglio 2021) Ad Una Vita, il personaggio di Agustina si ritroverà ad essere centrale nel corso delle prossime puntate della soap opera di Canale 5, come testimoniano le anticipazioni di martedì 6 luglio dove la domestica si ritroverà di fronte a qualcosa di agghiacciante. L'anziana collaboratrice di casa Alvarez Hermoso, infatti, è finita nella rete di Genoveva che non ha mai dimenticato l'affronto della donna nei suoi confronti quando, dopo aver ricevuto la lettera di Ursula, ha aggredito la Salmeron davanti a Marcia e Casilda. Nonostante abbia finto con Felipe di volerla come domestica dopo le loro nozze, la dark lady sta facendo ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 5 luglio 2021) Ad Una, il personaggio di Agustina si ritroverà ad essere centrale nel corso delle prossime puntate della soap opera di Canale 5, come testimoniano ledi martedì 6dove la domestica si ritroverà di fronte a qualcosa di agghiacciante. L'anziana collaboratrice di casa Alvarez Hermoso, infatti, è finita nella rete di Genoveva che non ha mai dimenticato l'affronto della donna nei suoi confronti quando, dopo aver ricevuto ladi Ursula, ha aggredito la Salmeron davanti a Marcia e Casilda. Nonostante abbia finto con Felipe di volerla come domestica dopo le loro nozze, la dark lady sta facendo ...

Advertising

juventusfc : 12 trofei vinti insieme. Una vita in bianconero ?? Tanti auguri a Giuseppe Furino ?? - marcodimaio : Ennesima strage nel #Mediterraneo: 43 #migranti sono annegati a largo della Tunisia dopo una naufragio. Sono già ce… - fattoquotidiano : Il Papa operato al colon per una stenosi diverticolare sintomatica. Visto quello che c’è intorno a lui in Vaticano,… - michelaserafin4 : RT @LAVonlus: 'Per 30 anni sono stati il mio pensiero fisso. Volevo riuscire a portarli fuori” Così Lorenza @LavVerona sui macachi liberati… - ghegola : RT @GerberArancio: @SalaLettura “Come i marinai naufraghi, rivolgeva uno sguardo disperato alla solitudine della sua vita, nella speranza d… -