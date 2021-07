Una Vita, anticipazioni 6 luglio: Agustina rischia la follia, dopo aver ricevuto una macabra lettera (Di lunedì 5 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 6 luglio: emozionate puntata quella di domani! Cosa avverrà? Una Vita, anticipazioni 6 luglio: Agustina sotto shock per la missiva scritta con del sangue anticipazioni settimanali: Emilio e Cinta decidono di sposarsi Agustina, dopo che Felipe non ha soddisfatto il desiderio di Genoveva di licenziarla, riceve una lettera, accorgendosi che contiene un messaggio scritto nientemeno che col sangue. La cameriera di Casa Alvarez Hermoso rischia di svenire per lo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 5 luglio 2021) Una: emozionate puntata quella di domani! Cosa avverrà? Unasotto shock per la missiva scritta con del sanguesettimanali: Emilio e Cinta decidono di sposarsiche Felipe non ha soddisfatto il desiderio di Genoveva di licenziarla, riceve una, accorgendosi che contiene un messaggio scritto nientemeno che col sangue. La cameriera di Casa Alvarez Hermosodi svenire per lo ...

