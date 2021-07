Una vita al servizio dell' informazione | sempre sul pezzo | Alessia Lautone non stacca mai Corre | pranza alla scrivania davanti alle news | si spende in tv e radio

Leggi su iodonna

(Di lunedì 5 luglio 2021) Una giornata condirettrice’agenzia di stampa LaPresseLaPresse ore 6.10 «Quei dieci minuti in più, invece di impostare la sveglia6, mi danno l’illusione che non sia poi così presto. Esco are con Francesco De Gregori e Vasco nelle cuffie, oppurento le tensioni con esercizi a corpo libero nella stanza per gli ospiti, che nel nuovo appartamento è ancora vuota. Mi sono trasferita da Roma a Milano da pochi mesi». ore 8.30 «Infilo i tacchi nel cestinoa bici e pedalo fino ...