Un posto al sole, anticipazioni 6 luglio: un grande dolore (Di lunedì 5 luglio 2021) L'operazione di Filippo causerà un grande dolore a tutta la sua famiglia ed in particolar modo a Serena. La donna, come rivelano le anticipazioni Un posto al sole inerenti la puntata in onda domani 6 luglio, sarà annientata dall'amnesia che colpirà il marito. Roberto, al contrario reagirà con rabbia e determinazione e se la prenderà con il dottor Volpicelli. Intanto, Patrizio e Clara costruiranno piano piano la loro relazione mentre Rossella dovrà fare i conti con ciò che questo comporta su di lei a livello emozionale. Infine, Giulia alle prese con dei ragazzini troppo vivaci, dovrà ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 5 luglio 2021) L'operazione di Filippo causerà una tutta la sua famiglia ed in particolar modo a Serena. La donna, come rivelano leUnalinerenti la puntata in onda domani 6, sarà annientata dall'amnesia che colpirà il marito. Roberto, al contrario reagirà con rabbia e determinazione e se la prenderà con il dottor Volpicelli. Intanto, Patrizio e Clara costruiranno piano piano la loro relazione mentre Rossella dovrà fare i conti con ciò che questo comporta su di lei a livello emozionale. Infine, Giulia alle prese con dei ragazzini troppo vivaci, dovrà ...

Advertising

Two_HeL_Ghost : RT @louisvsun: c'è posto per un solo sole e questo è louis tomlinson - infoitinterno : Il Sole 24 ore, la classifica del consenso di governatori e sindaci: Ianeselli al 48esimo posto ma Fugatti non c'è.… - RaffaellaMesti1 : @tranellio @MarracinoD I sondaggi del sole 24ore, al terzo posto il sindaco di Ascoli Piceno (la mia città) . Sono… - LBiglione : RT @Pinucci63757977: Il Sole 24ore pubblica la classifica di gradimento dei sindaci italiani: la non sindaca Raggi ottiene un brillante 94e… - PietroPecchioni : RT @Pinucci63757977: Il Sole 24ore pubblica la classifica di gradimento dei sindaci italiani: la non sindaca Raggi ottiene un brillante 94e… -