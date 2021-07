Un nuovo anno. Certezze, promesse e una costante: la paura. Lettera (Di lunedì 5 luglio 2021) Inviato da Sofia Andreoni - Oggi è il 5 luglio. L'anno scolastico è da poco concluso e con esso è giunta al termine un'esperienza decisamente estenuante per gli insegnanti. Nel mio caso, ancora non è del tutto smaltita la sensazione di confusione e fatica che ha pervaso tutti gli aspetti della mia esistenza e che ha travolto molti di noi nel corso degli ultimi nove mesi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 luglio 2021) Inviato da Sofia Andreoni - Oggi è il 5 luglio. L'scolastico è da poco concluso e con esso è giunta al termine un'esperienza decisamente estenuante per gli insegnanti. Nel mio caso, ancora non è del tutto smaltita la sensazione di confusione e fatica che ha pervaso tutti gli aspetti della mia esistenza e che ha travolto molti di noi nel corso degli ultimi nove mesi. L'articolo .

Advertising

tvdellosport : ?? SARRI ROMPE IL SILENZIO Dopo un anno dall’addio alla #Juventus torna a parlare #MaurizioSarri. Stasera alle 23… - ignaziocorrao : Dopo aver distrutto tutto, esercitato abusivamente per un anno e mezzo il ruolo di capo della prima forza politica… - Diana_gio_ : RT @xcupofashx: nuovo meme dell’anno. gli sono proprio caduti i coglioni - ArabaFeni : RT @liliaragnar: la #CDC sta confermando di nuovo quello che aveva dichiarato l'anno scorso SOLO IL 6% DELLE MORTI IMPUTATE AL COVID SONO… - martignonipolti : RITORNO AL FUTURO Io c’ero! BELLARENA 2009 A meno di un anno dalla promozione dell’ACB in Super League, come prom… -