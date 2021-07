“Un motoscafo da 500 mila euro per fare il bullo e passare sopra Greta”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Le autorità italiane hanno disposto l’arresto di Patrick Kassen, 52enne residente in Germania responsabile dell’incidente del Garda. Le accuse sono pesanti. Patrick Kassen, sospettato di aver travolto ed ucciso nell’incidente sul Lago di Garda Umberto Garzarella eNedrotti – il 52enne di origine tedesca è stato arrestato per rispondere dell’accusa di omicidio. Secondo le L'articolo proviene da Leggilo.org.

Sono oltre 6.500 le persone che hanno sottoscritto una petizione all'interno della quale si chiede "giustizia" per Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, i due giovani travolti e uccisi da un motoscafo.