Un fondo da 10 milioni per garantire tamponi gratis per ottenere il green pass per i ‘fragili’ che non si possono vaccinare (Di lunedì 5 luglio 2021) Un fondo ad hoc da 10 milioni per garantire tamponi gratis per ottenere il green pass per i cosiddetti 'fragili', che per le loro condizioni di salute non possono vaccinarsi: il via libera ai tamponi grati per "i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità" dovrebbe arrivare con il voto agli emendamenti al decreto Sostegni bis che inizierà domani in commissione Bilancio alla Camera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 luglio 2021) Unad hoc da 10perperilper i cosiddetti 'fragili', che per le loro condizioni di salute nonvaccinarsi: il via libera aigrati per "i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità" dovrebbe arrivare con il voto agli emendamenti al decreto Sostegni bis che inizierà domani in commissione Bilancio alla Camera. L'articolo .

Advertising

34_liss : RT @rtl1025: ?? Un fondo ad hoc da 10 milioni per garantire #tamponi gratis per ottenere il #GreenPass per i cosiddetti 'fragili', che per l… - orizzontescuola : Un fondo da 10 milioni per garantire tamponi gratis per ottenere il green pass per i ‘fragili’ che non si possono v… - ProDocente : Un fondo da 10 milioni per garantire tamponi gratis per ottenere il green pass per i ‘fragili’ che non si possono v… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Un fondo ad hoc da 10 milioni per garantire #tamponi gratis per ottenere il #GreenPass per i cosiddetti 'fragili', che per l… - rtl1025 : ?? Un fondo ad hoc da 10 milioni per garantire #tamponi gratis per ottenere il #GreenPass per i cosiddetti 'fragili'… -