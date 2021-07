“Ultime voci dai fondali profondi La maledizione del Travancore” di Pier Francesco Liguori e Francesco Bucci

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 5 luglio 2021) è un romanzo che parla di oscuri misteri e di sanguinose vendette; con un buon ritmo e una generosa dose di fantasia, gli autori raccontano una storia affascinante, ambientata tra Castro, Torino e Londra, spingendosi fino alle esotiche terre sul delta del Nilo. È una vicenda che si sviluppa in diversi periodi storici: tra il 1880 e il 1909 – in cui si narra del dottor Ernesto De Vitis e dellache cade sulla sua famiglia e che si protrae per generazioni, oltre che del misterioso naufragio della navenella baia di Castro, e il 1974 – in cui il medico condotto Michele Sciacca cerca di far luce, insieme all’archeologo Eduardo Bromer, ...