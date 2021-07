Ultime Notizie Serie A: Gattuso si difende, vigilia di Italia-Spagna (Di lunedì 5 luglio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 09.50 Luis Alberto: «Italia-Spagna, gara apertissima» – Le parole del giocatore biancoceleste Le dichiarazioni. Ore 09.30 Chiesa-Unai Simon, c’è un precedente – Doppietta dell’azzurro due anni fa La notizia. Budapest (Ungheria) 23/06/2021 – Euro 2020 / Portogallo-Francia / foto Imago/Image Sportnella foto: esultanza gol Cristiano Ronaldo Ore 09.00 Juventus, in settimana incontro con Jorge Mendes – Si discute il futuro di Ronaldo La notizia. Ore 8.30 Albertini: ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 09.50 Luis Alberto: «, gara apertissima» – Le parole del giocatore biancoceleste Le dichiarazioni. Ore 09.30 Chiesa-Unai Simon, c’è un precedente – Doppietta dell’azzurro due anni fa La notizia. Budapest (Ungheria) 23/06/2021 – Euro 2020 / Portogallo-Francia / foto Imago/Image Sportnella foto: esultanza gol Cristiano Ronaldo Ore 09.00 Juventus, in settimana incontro con Jorge Mendes – Si discute il futuro di Ronaldo La notizia. Ore 8.30 Albertini: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 808 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - fanpage : Un'ottima notizia. - fanpage : 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? - Federdoc : Il nuovo #InfoDOC è online! Scopri le ultime notizie sul mondo delle IG >>> - a_meluzzi : Coronavirus, ultime notizie. Biden: la pandemia non è ancora sconfitta - Il Sole 24 ORE :Eterna Pandemia instrument… -