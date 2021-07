Uk, Johnson: “Per il 19 luglio sono previsti 50mila contagi al giorno. Ma toglieremo tutte le restrizioni, i vaccini limiteranno i casi gravi” (Di lunedì 5 luglio 2021) Si prevede un ritorno a contagi record in Gran Bretagna. Nell’atteso discorso alla Nazione del primo ministro, Boris Johnson, il capo del governo ha infatti spiegato che i casi “stanno aumentando rapidamente” e “potrebbero raggiungere i 50mila al giorno entro il 19 luglio”. Una prospettiva che riporta il Paese indietro di un anno, ma che non impedirà all’inquilino di Downing Street di allentare le restrizioni attualmente in vigore nel Paese. Contemporaneamente, infatti, il premier ha annunciato che quella data dovrà segnare l’uscita definitiva del Paese dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Si prevede un ritorno arecord in Gran Bretagna. Nell’atteso discorso alla Nazione del primo ministro, Boris, il capo del governo ha infatti spiegato che i“stanno aumentando rapidamente” e “potrebbero raggiungere ialentro il 19”. Una prospettiva che riporta il Paese indietro di un anno, ma che non impedirà all’inquilino di Downing Street di allentare leattualmente in vigore nel Paese. Contemporaneamente, infatti, il premier ha annunciato che quella data dovrà segnare l’uscita definitiva del Paese dalle ...

