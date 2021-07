UK, FCA punta a facilitare quotazione di società tech sulla Borsa di Londra (Di lunedì 5 luglio 2021) (TeleBorsa) – La Financial Conduct Authority (FCA), la corrispondente britannica della Consob, ha proposto una serie di nuove regole per la quotazione sul segmento premium del London Stock Exchange. L’obiettivo è “ampliare l’accesso degli investitori alle società in settori a maggiore crescita, migliorando la flessibilità e l’accessibilità nel regime di quotazione”. Le proposte sono ispirate ai suggerimenti di commissione governative, istituite per dare maggiore impulso al settore finanziario britannico dopo l’uscita dall’Unione europea e aumentare le sue possibilità di competere con il mercato statunitense. La riforma, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Tele) – La Financial Conduct Authority (FCA), la corrispondente britannica della Consob, ha proposto una serie di nuove regole per lasul segmento premium del London Stock Exchange. L’obiettivo è “ampliare l’accesso degli investitori allein settori a maggiore crescita, migliorando la flessibilità e l’accessibilità nel regime di”. Le proposte sono ispirate ai suggerimenti di commissione governative, istituite per dare maggiore impulso al settore finanziario britannico dopo l’uscita dall’Unione europea e aumentare le sue possibilità di competere con il mercato statunitense. La riforma, ...

