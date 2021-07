Uccisa a martellate, fermato il marito per omicidio (Di lunedì 5 luglio 2021) LIVORNO - Il marito di Ginetta Giolli, la donna di 62 anni Uccisa nella sua casa a Livorno, è stato sottoposto a fermo dagli agenti della Squadra Mobile di Livorno perché fortemente indiziato del ... Leggi su gazzettadilivorno (Di lunedì 5 luglio 2021) LIVORNO - Ildi Ginetta Giolli, la donna di 62 anninella sua casa a Livorno, è stato sottoposto a fermo dagli agenti della Squadra Mobile di Livorno perché fortemente indiziato del ...

