Tv | la coppia Rebeca e Wolf vince la prima edizione di ' Love Island Italia'

(Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Alla fine are è stato l'amore. Si è conclusa ieri sera ladel dating reality interattivo '', condotto da Giulia De Lellis, che in finale ha visto trionfare laformata da. I duers hanno conquistato il pubblico da casa chiamato a votare lapreferita e quella che ha dimostrato sentimenti più sinceri, attraverso l'App ufficiale del programma. Oltre ad aver vinto in amore e nel gioco,e ...

Il loro percorso a Love Island Italia è stato tutto fuorché lineare: in principioaveva ... Sfoglia gallery La, che è risultata la preferita del pubblico a casa , ha avuto la meglio su ...Si è conclusa la prima edizione di Love Island Italia . Lapiù amata del reality show condotto da Giulia De Lellis è risultata essere quella composta dae Wolf, che hanno quindi superato per gradimento le altre due coppie, Monica e Denis e ...Dopo un mese di programmazione su Discovery e in seconda battuta su Real Time, oggi è andata in onda la finale di Love Island condotta dalla 25enne Giulia De Lellis.Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Alla fine a vincere è stato l'amore. Si è conclusa ieri sera la prima edizione del dating reality interattivo 'Love Island ...