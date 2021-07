Tutti i muri abbattuti da Raffaella Carrà: perché grazie a lei oggi siamo tutti più liberi (Di lunedì 5 luglio 2021) Nelle ore in cui il mondo piange la regina della televisione italiana ricordando i suoi programmi di successo, le sue canzoni e le sue coreografie, l’eredità di Raffaella Carrà lascia il segno tipico di una rivoluzionaria. Il caschetto biondo, quasi sempre accompagnato da un sorriso altrettanto luminoso, ha saputo negli anni abbattere alti muri di pregiudizio scegliendo sempre il modo più semplice e allo stesso tempo coraggioso per farlo. Un ombelico, un tormentone che spinge tutti a toccarsi, il testo spensierato di una canzone sull’omosessualità. Scandalo, censura, indignazione dei vertici, ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) Nelle ore in cui il mondo piange la regina della televisione italiana ricordando i suoi programmi di successo, le sue canzoni e le sue coreografie, l’eredità dilascia il segno tipico di una rivoluzionaria. Il caschetto biondo, quasi sempre accompagnato da un sorriso altrettanto luminoso, ha saputo negli anni abbattere altidi pregiudizio scegliendo sempre il modo più semplice e allo stesso tempo coraggioso per farlo. Un ombelico, un tormentone che spingea toccarsi, il testo spensierato di una canzone sull’omosessualità. Scandalo, censura, indignazione dei vertici, ...

